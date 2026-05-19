На Херсонщине из-за вражеских ударов два человека погибли, еще 14 – ранены
За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 40 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 12 частных домов.
Также оккупанты повредили банковское учреждение, частные гаражи и автомобили.
Из-за российских атак погибли два человека, еще 14 – получили ранения.
