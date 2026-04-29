1500 кілометрів від України: СБУ вдарила по нафтотранспортній системі в РФ

Українські військові вдарили по російській нафтоперекачувальній станції біля міста Перм. Це за понад 1500 кілометрів від України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ідеться про станцію, яка належить АТ "Транснефть". Це стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної системи росіян. Через цю станцію нафту розподіляють на чотири напрямки. Зокрема, до Пермського НПЗ.

СБУ атакувала цю станцію дронами. Внаслідок успішного удару там сталась пожежа. Попередньо, загорілось майже всі резервуари для зберігання нафти.

"СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури", - зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

