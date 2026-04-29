12:41  29 квітня
Повідомляв про ТЦК у Telegram: суд виніс вирок чоловікові з Полтавщини
09:32  29 квітня
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту у Києві: Tesla врізалася у дві автівки
08:57  29 квітня
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 13:35

1500 кілометрів від України: СБУ вдарила по нафтотранспортній системі в РФ

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські військові вдарили по російській нафтоперекачувальній станції біля міста Перм. Це за понад 1500 кілометрів від України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ідеться про станцію, яка належить АТ "Транснефть". Це стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної системи росіян. Через цю станцію нафту розподіляють на чотири напрямки. Зокрема, до Пермського НПЗ.

СБУ атакувала цю станцію дронами. Внаслідок успішного удару там сталась пожежа. Попередньо, загорілось майже всі резервуари для зберігання нафти.

"СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури", - зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, також у мережі показали фото НПЗ у російському Туапсе. Раніше українські безпілотники атакували цей обʼєкт ворога.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ СБУ війна
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Всі відео »
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »