29 квітня 2026, 15:35

У Полтаві судитимуть шістьох ділків за розкрадання 15 млн грн на похованнях військових

Фото: Офіс Генерального прокурора
До суду обвинувальний акт щодо шести осіб за фактом заволодіння бюджетними коштами під час облаштування сектору почесних поховань захисників України на Затуринському кладовищі

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

"Сектор визначили у 2022 році рішенням виконкому міськради. Роботи виконувало підприємство, яке перемогло в обох закупівлях - спочатку від комунального підприємства, а згодом від управління ЖКГ після коригування проєкту”, - кажуть у прокуратурі.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років під час робіт системно завищували вартість матеріалів і послуг. Йдеться про облаштування 114 місць поховань - зокрема плитки, гранітних елементів, стел, лавок і прапорів.

Організатором схеми вважають директора підрядної організації, який забезпечував внесення недостовірних даних до документів, на підставі яких перераховували бюджетні кошти. До схеми також залучили ще п’ятьох осіб, зокрема підприємців і колишнього посадовця ДАБІ.

Загальна сума збитків перевищує 15 млн грн, з них майже 12 млн грн вже відшкодовано.

Директору інкримінують привласнення коштів в особливо великих розмірах і службове підроблення. Іншим - пособництво, а двом підприємцям також підроблення документів.

Нагадаємо, що на Київщині вандали вкрали квіти з могили військового.

