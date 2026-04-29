На Житомирщині жінка знімала порно з 3-річною донькою

На Житомирщині жінка отримала підозру у створенні дитячої порнографії. Жертвою стала її власна донька

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зʼясували правоохоронці, у 2023 році 38-річна жінка налагодила розповсюдження дитячої порнографії. Для створення забороненого контенту вона використовувала власну доньку. Дівчинці на той момент було лише 3-4 роки. Зараз дитина під опікою бабусі.

Матір робила це, коли донька спала. Вона примусово оновлювала та непристойно торкалась статевих органів дитини. Також були дії сексуального характеру, які не повʼязані з проникненням у тіло дитини.

Згодом ці матеріали поширювались через онлайн платформи та потрапляли на закриті форуми в сегменті DarkNet.

Зараз жінку відправили під варту з заставою в мільйон гривень. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

