29 квітня 2026, 13:55

На Житомирщині жінка знімала порно з 3-річною донькою

29 квітня 2026, 13:55
Фото з відкритих джерел
На Житомирщині жінка отримала підозру у створенні дитячої порнографії. Жертвою стала її власна донька 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, у 2023 році 38-річна жінка налагодила розповсюдження дитячої порнографії. Для створення забороненого контенту вона використовувала власну доньку. Дівчинці на той момент було лише 3-4 роки. Зараз дитина під опікою бабусі.

Матір робила це, коли донька спала. Вона примусово оновлювала та непристойно торкалась статевих органів дитини. Також були дії сексуального характеру, які не повʼязані з проникненням у тіло дитини.

Згодом ці матеріали поширювались через онлайн платформи та потрапляли на закриті форуми в сегменті DarkNet.

Зараз жінку відправили під варту з заставою в мільйон гривень. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканець Хмельниччини проведе решту життя за ґратами за сексуальне насильство над дитиною – він ґвалтував доньку з пʼяти років.

діти порнографія прокуратура Житомирська область
