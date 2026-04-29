На Київщині вандали вкрали квіти з могили військового
Інцидент стався в місті Обухів. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Правоохоронці під час моніторингу соцмереж з'ясували, що невідома особа вкрала квіти біля портрету загиблого захисника у російсько-українській війні. Це сталось на Алеї памʼяті Героїв у Обухові.
"Наразі поліцейські працюють на місті події, встановлюють обставини, можливих свідків чи очевидців та особу зловмисника", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині вандал вкрав прапор з могили військового.
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
БЕБ скерувало до суду справу щодо масштабного виробництва фальсифікату на Київщині
29 квітня 2026, 16:54Російський дрон завдав удару по житловому сектору в Ізюмському районі, є постраждалі
29 квітня 2026, 16:43На Харківщині п’яний чоловік спалив будинок своєї коханої
29 квітня 2026, 16:32Полювання на Drone Deals: Росія готує масштабні диверсії, щоб зірвати виробництво дронів для ЗСУ
29 квітня 2026, 15:59У Полтаві судитимуть шістьох ділків за розкрадання 15 млн грн на похованнях військових
29 квітня 2026, 15:35На Херсонщині росіяни намагались забрати в українки дитину в окупації
29 квітня 2026, 15:25Ректора КНУ звільнили після секс-скандалу
29 квітня 2026, 14:35На Дніпропетровщині в ДТП постраждала 5-річна дитина
29 квітня 2026, 14:15На Житомирщині жінка знімала порно з 3-річною донькою
29 квітня 2026, 13:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі блоги »