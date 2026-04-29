На Київщині вандали вкрали квіти з могили військового

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж з'ясували, що невідома особа вкрала квіти біля портрету загиблого захисника у російсько-українській війні. Це сталось на Алеї памʼяті Героїв у Обухові.

"Наразі поліцейські працюють на місті події, встановлюють обставини, можливих свідків чи очевидців та особу зловмисника", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині вандал вкрав прапор з могили військового.