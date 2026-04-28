На Дніпропетровщині мачуха забила до смерті 10-річну дівчинку

Фото з відкритих джерел

На Дніпропетровщині завершили розлідування у справі щодо смерті дитини. Тривалий час над дівчинкою знущались

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась у Нікополі. 3-річна жінка систематично катувала 10-річну падчерку. Вона завдала і моральних, і фізичних страждань.

19 лютого жінка з особливою жорстокістю побила дитину. Вона завдала численні удари по голові та тілу. На жаль, дитина померла. У дівчинки були такі травми:

закрита внутрішньочерепна травма;

забій головного мозку;

крововиливи;

травма грудної клітки.

У лікарні серце 10-річної дівчинки зупинилось. Її мачуху затримали. Тепер жінку будуть судити за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть;

ч. 1 ст. 122 — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

ч. 1 ст. 127 — катування.

