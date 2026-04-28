На Дніпропетровщині мачуха забила до смерті 10-річну дівчинку
На Дніпропетровщині завершили розлідування у справі щодо смерті дитини. Тривалий час над дівчинкою знущались
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Трагедія сталась у Нікополі. 3-річна жінка систематично катувала 10-річну падчерку. Вона завдала і моральних, і фізичних страждань.
19 лютого жінка з особливою жорстокістю побила дитину. Вона завдала численні удари по голові та тілу. На жаль, дитина померла. У дівчинки були такі травми:
- закрита внутрішньочерепна травма;
- забій головного мозку;
- крововиливи;
- травма грудної клітки.
У лікарні серце 10-річної дівчинки зупинилось. Її мачуху затримали. Тепер жінку будуть судити за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть;
- ч. 1 ст. 122 — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;
- ч. 1 ст. 127 — катування.
Нагадаємо, на Полтавщині 12-річна дівчинка народила дитину після зґвалтування. Правоохоронці оголосили підозру 35-річному зловмиснику.
28 квітня 2026, 11:57У Дніпрі знайшли мертвою 14-річну дівчинку, яку шукали добу
27 квітня 2026, 14:15На Хмельниччині чоловік ґвалтував 9-річну падчкерку, доки її матері не було вдома
24 квітня 2026, 20:35
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Били струмом та душили за $360 тисяч: в Одесі банда викрала та катувала підприємця
28 квітня 2026, 20:10Смерть дитини у парку 700-річчя Львова: у поліції розповіли деталі
28 квітня 2026, 19:49На Росії палає НПЗ: викид нафтопродуктів на вулицях - з'явились кадри з супутника
28 квітня 2026, 19:45У Києві бугалтерка інституту заробила мільйони на науковцях, яких не існувало
28 квітня 2026, 19:25"Білий квиток" за 15 тисяч доларів: у Кривому Розі викрили масштабну схему ухилення від призову
28 квітня 2026, 19:17На Житомирщині затримали двох російських агентів, які готували замах на генерала ЗСУ
28 квітня 2026, 18:47Судитимуть російського окупанта за зґвалтування мешканки Запорізької області
28 квітня 2026, 18:32Під Києвом надзвичайники витягли 11-річного хлопчика з палаючої багатоповерхівки
28 квітня 2026, 17:54Директора лісгоспу на Харківщині спіймали на хабарях від підприємців
28 квітня 2026, 17:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
