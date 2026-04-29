29 квітня 2026, 13:20

Напад на мечеть у Львові: невідомий кинув пляшки із запалювальною сумішшю

Фото: Facebook/Ayder Rustemov
У Львові невідомий у масці кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю до приміщення мечеті, розташованої на території ТЦ "Південний"

Про інцидент повідомив Голова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, Верховний Муфтій Криму Айдер Рустемов, передає RegioNews.

За його словами, подія сталася 28 квітня близько 20:41.

Мусульманська громада розцінює цей випадок як навмисну провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту.

У своїй заяві Рустемов наголосив, що напад на релігійний об'єкт є неприпустимим та не може бути виправданий жодними поглядами. Він зазначив, що дії зловмисника можуть мати на меті залякування вірян, провокацію агресії, розпалювання ворожнечі та дискредитацію України на міжнародній арені.

Також, за його словами, серед можливих цілей провокації – тиск на меценатів та спроби вплинути на подальшу долю мечеті шляхом створення атмосфери небезпеки.

Рустемов підкреслив, що в умовах повномасштабної війни подібні інциденти можуть бути частиною ворожих сценаріїв, спрямованих на розхитування суспільної стабільності.

Мусульманська громада закликала вірян зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

За даними поліції області, проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік "замінував" церкву. З'ясувалось, що 65-річний місцевий житель був п'яним, коли телефонував правоохоронцям. Тепер йому загрожує позвлення волі на строк від двох до шести років.

