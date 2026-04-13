09:08  13 квітня
Смертельна ДТП на Черкащині: чоловік загинув під колесами Tesla, водій у лікарні
08:25  13 квітня
На Прикарпатті з річки дістали тіло чоловіка
07:26  13 квітня
На Одещині чоловік кинув гранату у двір сусідів: постраждав собака
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2026, 08:12

Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: є постраждалі

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вночі 13 квітня, близько 02:30, російські війська обстріляли селище Комишани Херсонського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок атаки постраждали дві людини: 64-річний чоловік та 65-річна жінка. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба.

Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі російські війська 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та з артилерії. Під ударом опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область війна обстріли наслідки постраждалі
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував сину гранатою через галас у квартирі
13 квітня 2026, 11:40
У Харкові затримали агентку, яка в онлайн-режимі коригувала атаку на місто 2 квітня
13 квітня 2026, 11:18
У Скадовську окупанти розмістили військовий штаб у лікарні – АТЕШ
13 квітня 2026, 10:59
Фіаско Кремля в Угорщині: російські технологи програли вибори
13 квітня 2026, 10:54
Обікрали авто та підпалили, щоб не лишити слідів: у Києві затримали двох паліїв
13 квітня 2026, 10:42
На Львівщині сім'я отруїлася чадним газом, серед постраждалих – дитина
13 квітня 2026, 10:32
На Сумщині ліквідували масштабну пожежу після атаки дронів
13 квітня 2026, 10:23
На Київщині сталася пожежа на складі
13 квітня 2026, 10:07
Росіяни атакували Запоріжжя: що відомо
13 квітня 2026, 09:50
На Дніпропетровщині мікроавтобус ТЦК протаранив паркан і заїхав у двір
13 квітня 2026, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »