Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У неділю, 29 березня, внаслідок атак по житлових районах Новгород-Сіверського були пошкоджені будинки місцевих мешканців, дитячий садок, деревообробне підприємство. Постраждала 15-річна дівчина.

Крім того, росіяни атакували у Новгород-Сіверському сільгосппідприємство – пошкоджений трактор.

У Семенівці внаслідок влучання дрона пошкоджена будівля краєзнавчого музею.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 березня російські військові вдарили в Чернігові по обʼєкту критичної інфраструктури, задіяного у системі теплопостачання.