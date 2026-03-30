Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 38 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, виробниче приміщення, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російські удари одна людина загинула, ще троє – дістали поранення.

Нагадаємо, у Краматорську 29 березня внаслідок російської авіаційної атаки постраждали 13 осіб, троє загинули. Серед загиблих – 13-річна дитина.