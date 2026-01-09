08:13  09 січня
09 січня 2026, 07:58

На Херсонщині через обстріли загинули три людини, ще десятеро – поранені

09 січня 2026, 07:58
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 30 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад харчування, майстерню, газову трубу та приватні автомобілі.

Через російські удари загинули три людини, ще 10 – дістали поранення, з них – дві дитини.

Нагадаємо, вночі 9 січня на Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину. Чотирьох людей, зокрема пʼятирічну дитину, госпіталізували.

