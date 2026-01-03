09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
03 січня 2026, 11:00

Двоє постраждалих та пошкоджено понад 10 будинків внаслідок обстрілу Дніпропетровщини

03 січня 2026, 11:00
Фото: Національна поліція України
Минулої доби на Дніпропетровщині зафіксовано масовані обстріли, внаслідок яких постраждали місцеві мешканці та пошкоджено будівлі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждали двоє людей, на місцях працюють правоохоронці. Атаки сталися минулої доби у Синельниківському та Нікопольському районах.

На Синельниківщині безпілотні літальні апарати завдали ударів по території району. Пошкоджені Слов’янська та Васильківська громади. Внаслідок обстрілів постраждали чоловік та жінка. Також виникла пожежа, було пошкоджено близько десяти приватних домоволодінь та автомобілі.

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей

У Нікопольському районі 2 січня зафіксовано понад сорок ударів по Нікополю, Марганцю та селах Мирівської, Марганецької та Покровської громад. Поліцейські отримали понад 20 повідомлень про обстріли FPV-дронами та артилерією. Вночі ворог застосував реактивні системи залпового вогню по Марганецькій громаді. Пошкоджено цех приватного підприємства.

Правоохоронці документують воєнні злочини, скоєні проти цивільного населення.

Раніше повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Харкову загинула 3-річна дитина – рятувальники виявили тіло хлопчика під завалами, а його матір вважають зниклою безвісти.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
