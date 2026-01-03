Фото: Національна поліція України

Минулої доби на Дніпропетровщині зафіксовано масовані обстріли, внаслідок яких постраждали місцеві мешканці та пошкоджено будівлі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждали двоє людей, на місцях працюють правоохоронці. Атаки сталися минулої доби у Синельниківському та Нікопольському районах.

На Синельниківщині безпілотні літальні апарати завдали ударів по території району. Пошкоджені Слов’янська та Васильківська громади. Внаслідок обстрілів постраждали чоловік та жінка. Також виникла пожежа, було пошкоджено близько десяти приватних домоволодінь та автомобілі.

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей

У Нікопольському районі 2 січня зафіксовано понад сорок ударів по Нікополю, Марганцю та селах Мирівської, Марганецької та Покровської громад. Поліцейські отримали понад 20 повідомлень про обстріли FPV-дронами та артилерією. Вночі ворог застосував реактивні системи залпового вогню по Марганецькій громаді. Пошкоджено цех приватного підприємства.

Правоохоронці документують воєнні злочини, скоєні проти цивільного населення.

Раніше повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Харкову загинула 3-річна дитина – рятувальники виявили тіло хлопчика під завалами, а його матір вважають зниклою безвісти.