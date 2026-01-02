Російський дрон атакував швидку допомогу в Херсоні: поранено водія

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Учора близько 22:00 російські окупанти атакували бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик до поранених у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

Внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, постраждав водій.

70-річний чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні.

За даними Херсонської ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували понад 30 населених пунктів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 – дістали поранення.

Нагадаємо, вночі 2 січня Запоріжжя перебувало під атакою ворожих безпілотників. Ворог завдав по місту дев'ять ударів. Щонайменше у двох локаціях виникли пожежі. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.