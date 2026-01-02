Российский дрон атаковал скорую помощь в Херсоне: ранен водитель
Вчера около 22:00 российские оккупанты атаковали бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов к раненым в Днепровском районе Херсона
Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.
В результате сброса взрывчатки с беспилотника поврежден автомобиль скорой помощи, пострадал водитель.
70-летний мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.
По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились более 30 населенных пунктов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 – получили ранения.
Напомним, ночью 2 января Запорожье находилось под атакой вражеских беспилотников. Враг нанес по городу девять ударов. По меньшей мере, в двух локациях возникли пожары. Поврежден многоэтажный жилой дом и объект инфраструктуры.