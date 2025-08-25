Скріншот із відео

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області місцевий житель власноруч знешкодив російський дрон. Інцидент стався поблизу Покровська, де чоловік помітив оптоволоконний FPV-дрон, який перебував у засідці.

За даними очевидців, чоловік не використовував жодних спеціальних пристроїв або зброї. Він відреагував миттєво і, діючи самостійно, зупинив безпілотник.

Подію зафіксували на відео, яке згодом поширили у соціальних мережах. Користувачі активно обговорюють відвагу місцевого жителя та його нестандартний спосіб знешкодження техніки противника.

Таким чином громадяни проявляють пильність і сміливість у складних умовах війни в Україні.

