11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 15:44

На Дніпропетровщині чоловік голими руками знешкодив російський дрон

25 серпня 2025, 15:44
Читайте также на русском языке
Скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Місцевий житель самотужки зупинив безпілотник ворога

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області місцевий житель власноруч знешкодив російський дрон. Інцидент стався поблизу Покровська, де чоловік помітив оптоволоконний FPV-дрон, який перебував у засідці.

За даними очевидців, чоловік не використовував жодних спеціальних пристроїв або зброї. Він відреагував миттєво і, діючи самостійно, зупинив безпілотник.

Подію зафіксували на відео, яке згодом поширили у соціальних мережах. Користувачі активно обговорюють відвагу місцевого жителя та його нестандартний спосіб знешкодження техніки противника.

Таким чином громадяни проявляють пильність і сміливість у складних умовах війни в Україні.

Раніше повідомлялося, у Тернополі п’яний водій намагався підкупити поліцейських, запропонувавши їм 1000 доларів. Тепер йому загрожує не лише адміністративна відповідальність, а й кримінальна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Дніпропетровська область дрон Покровськ FPV-дрон безпілотники
У Сумах внаслідок нічної атаки знищено майже цілу вулицю
25 серпня 2025, 13:44
Хакери показали росіянам правду про війну з Україною на 116 телеканалах
25 серпня 2025, 13:26
Скандал під час рейду ТЦК в одеському ЖК: реакція військкомату
25 серпня 2025, 11:40
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста
25 серпня 2025, 16:09
В Одеській області правоохоронці затримали "смотрящого за Ізмаїлом"
25 серпня 2025, 15:41
На Житомирщині керівника лікарні підозрюють у заробітку на фіктивних обстеженнях пацієнтів
25 серпня 2025, 15:28
У Кременчуці хлопець загинув після падіння з вікна – поліція з'ясовує обставини
25 серпня 2025, 15:14
У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень містянину
25 серпня 2025, 14:45
У Тернополі п’яний водій пропонував поліцейським 1000 доларів
25 серпня 2025, 14:44
У Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького співробітники ТЦК влаштували стрілянину: є офіційна реакція
25 серпня 2025, 14:13
У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на території психлікарні
25 серпня 2025, 14:02
На Рівненщині 19-річний мотоцикліст на швидкості влетів у стовп і загинув
25 серпня 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »