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29 мая 2025, 16:25

Россияне атаковали дроном частный сектор Херсона: есть раненые

29 мая 2025, 16:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 29 мая, российские войска ударили дроном по частному сектору в Днепровском районе Херсона. В результате атаки пострадали мирные жители

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что российские оккупанты ударили по городу около 06:00.

"Контузию, минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс получил местный житель 1931 г.р. Сотрудники полиции доставили мужчину в больницу", - говорится в сообщении.

Также из-за вражеского удара пострадала 68-летняя женщина. Херсонка получила минно-взрывную травму, ожоги лица и верхних дыхательных путей. Она будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в Херсонской области в течение суток в результате российских атак ранения получили 10 человек.

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