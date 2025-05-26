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26 травня 2025, 12:37

У Херсоні окупанти атакували дроном цивільну автівку: постраждала жінка

26 травня 2025, 12:37
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У понеділок, 26 травня, російські окупанти спрямували безпілотник на цивільний автомобіль у Херсоні. Внаслідок вибуху постраждала місцева мешканка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що близько 10:00 росіяни вдарили дроном по автівці у Корабельному районі міста. Внаслідок атаки постраждала 46-річна жінка. Херсонка дістала вибухову травму та контузію.

"Потерпілій надали медичну допомогу. Подальше лікування — амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, постраждали четверо цивільних.

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