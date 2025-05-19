Росіяни атакували дроном цивільне авто у Херсоні: постраждав водій

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Вранці 19 травня російські окупанти спрямували безпілотник на цивільний автомобіль у Херсоні. Через атаку постраждав місцевий житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що близько 09:30 росіяни вдарили дроном по автівці в Таврійському мікрорайоні міста. Внаслідок атаки постраждав 23-річний хлопець. Херсонець дістав вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення шиї та спини.

"Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські військові здійснили обстріл Дніпровського района Херсона. Через артудар загинула жінка, є поранені. В ОВА показали наслідки ворожої атаки на місто.