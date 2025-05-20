В Херсонской области сбили более 1600 российских дронов
За прошедшую неделю в Херсонской области Силы обороны сбили более 1 600 вражеских беспилотников, атаковавших область
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, за прошедшую неделю российские войска запустили по общинам Херсонщины 1 950 дронов. Оккупанты целили по местным жителям и гражданской инфраструктуре.
"Более 1600 вражеских БпЛА наши военные уничтожили. Эффективность сбития российских "крыльев" остается на уровне 80%. Благодарен бойцам за работу и защиту нашего региона", - отметил Александр Прокудин.
Напомним, за неделю ВСУ уничтожили один вертолет и 848 вражеских БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов.
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