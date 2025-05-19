Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: пострадал водитель
Утром 19 мая российские оккупанты направили беспилотник на гражданский автомобиль в Херсоне. Из-за атаки пострадал местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что около 09:30 россияне ударили дроном по автомобилю в Таврическом микрорайоне города. В результате атаки пострадал 23-летний парень. Херсонец получил взрывную травму, контузию, а также обломочные ранения шеи и спины.
"Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские военные произвели обстрел Днепровского района Херсона. Из-за артударя погибла женщина, есть раненые. В ОВА показали последствия вражеской атаки на город.
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