Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: пострадал водитель

иллюстративное фото: Нацполиция

Утром 19 мая российские оккупанты направили беспилотник на гражданский автомобиль в Херсоне. Из-за атаки пострадал местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что около 09:30 россияне ударили дроном по автомобилю в Таврическом микрорайоне города. В результате атаки пострадал 23-летний парень. Херсонец получил взрывную травму, контузию, а также обломочные ранения шеи и спины.

"Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские военные произвели обстрел Днепровского района Херсона. Из-за артударя погибла женщина, есть раненые. В ОВА показали последствия вражеской атаки на город.