Нічна атака на Херсон: російський снаряд влучив у будинок, є постраждалі
У ніч на 30 квітня російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Один із житлових будинків зазнав серйозних руйнувань унаслідок влучання артилерійського снаряда
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Зазначається, що приблизно о першій годині ночі снаряд влучив у приватну оселю.
Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків віком 55 і 72 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Бригада екстреної медичної допомоги оперативно прибула на місце події та надала потерпілим необхідну допомогу.
Нагадаємо, у вівторок ввечері, 29 квітня, росіяни вдарили по Херсону з артилерії. Під обстрілом опинився Дніпровський район, постраждали щонайменше двоє містян.
Протягом минулої доби російські війська тероризували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних жителів регіону.