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23 квітня 2025, 06:20

Прикордонники врятували лебедя на Херсонщині

23 квітня 2025, 06:20
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фото: ДПСУ
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На одну з позицій прикордонників Херсонського загону несподівано залетів лебідь. Втомлений та дезорієнтований птах, ймовірно, збився з курсу або потрапив у складні погодні умови

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Наші воїни не залишили його в біді – обережно спустилися в траншею, наблизилися, оглянули та допомогли пернатому.

Птах був наляканий, змучений, але не поранений. Після короткого відпочинку, лебедя обережно віднесли до водойми, де він швидко оговтався, змахнув крилами й поплив у спокійні води", – розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області прикордонники виявили на землі пораненого рідкісного птаха-хижака.

Червонокнижний орлан-білохвіст не міг злетіти через пошкоджене крило та потребував негайної допомоги.

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