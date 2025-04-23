Прикордонники врятували лебедя на Херсонщині
На одну з позицій прикордонників Херсонського загону несподівано залетів лебідь. Втомлений та дезорієнтований птах, ймовірно, збився з курсу або потрапив у складні погодні умови
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Наші воїни не залишили його в біді – обережно спустилися в траншею, наблизилися, оглянули та допомогли пернатому.
Птах був наляканий, змучений, але не поранений. Після короткого відпочинку, лебедя обережно віднесли до водойми, де він швидко оговтався, змахнув крилами й поплив у спокійні води", – розповіли у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше у Рівненській області прикордонники виявили на землі пораненого рідкісного птаха-хижака.
Червонокнижний орлан-білохвіст не міг злетіти через пошкоджене крило та потребував негайної допомоги.