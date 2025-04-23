фото: ГПСУ

На одну из позиций пограничников Херсонского отряда неожиданно залетел лебедь. Усталая и дезориентированная птица, вероятно, сбилась с курса или попала в сложные погодные условия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Наши воины не оставили его в беде – осторожно спустились в траншею, приблизились, осмотрели и помогли пернатому.

Птица была напугана, измучена, но не ранена. После короткого отдыха, лебедя осторожно отнесли к водоему, где он быстро пришел в себя, взмахнул крыльями и поплыл в спокойные воды", – рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее в Ровенской области пограничники обнаружили на земле раненой редкой птицы-хищника. Краснокнижный орлан-белохвост не мог взлететь из-за поврежденного крыла и нуждался в немедленной помощи.