Окупанти атакували дроном село на Херсонщині: є поранений
У суботу, 5 квітня, росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільного у селі Червоний Маяк на Херсонщині
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
"Близько 11:30 російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільного у селі Червоний Маяк", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки чоловіка з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями гомілки доправили до лікарні. Нині медики надають йому необхідну допомогу.
Нагадаємо, ранці 5 квітня російські військові обстріляли Маломихайлівську громаду на Дніпропетровщині. Постраждала жінка та 13-річний хлопчик.
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
На Закарпатті чоловіка затримали за зґвалтування 14-річної родички
05 квітня 2025, 16:57"Невідома ракета” влучила в майданчик: дипломатія мовчання від Брінк
05 квітня 2025, 15:50На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі автобуса
05 квітня 2025, 15:17Кількість постраждалих від ракетного удару по Кривому Рогу зросла, 17 – у важкому стані
05 квітня 2025, 14:47Росія вбила 616 українських дітей, – Офіс генпрокурора
05 квітня 2025, 14:19На Прикарпатті сталася пожежа на комбінаті
05 квітня 2025, 13:49"Укрзалізниця" відновила ще низку сервісів: деталі
05 квітня 2025, 13:24Окупанти вдарили FPV-дронами по селу на Харківщині: наслідки
05 квітня 2025, 12:57Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині: постраждала жінка та дитина
05 квітня 2025, 12:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні