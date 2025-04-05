Оккупанты атаковали дроном село на Херсонщине: есть раненый
В субботу, 5 апреля, россияне сбросили с дрона взрывчатку на гражданского в селе Червоный Маяк на Херсонщине
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
"Около 11:30 российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в селе Червоный Маяк", – говорится в сообщении.
В результате атаки мужчину с минно-взрывной травмой и обломочными ранениями голени доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, ранцы 5 апреля российские военные обстреляли Маломихайловскую громаду в Днепропетровской области. Пострадала женщина и 13-летний мальчик.
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