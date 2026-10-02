Нічна атака на Суми: пошкоджені три багатоповерхівки та автівки
Вночі 2 жовтня російські військові здійснили чергову атаку на Суми
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.
У Зарічному районі зафіксовано влучання безпілотником, попередньо "Молнія", у багатоквартирний будинок.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнали три багатоповерхівки: вибиті близько 30 вікон та балконних рам. Також пошкоджені автомобілі, що були припарковані поруч.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 29 обстрілів 17 населених пунктів Сумської області. Через ворожі атаки постраждали четверо людей.
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