Фото: Повітряні сили ЗСУ

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що в ніч на 8 лютого росіяни атакували Україну 139-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — РФ.

Українські захисники збили 67 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Проте без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина", - повідомили військові.

Нагадаємо, що напередодні в Запоріжжі українські захисники збили російську керовану авіаційну бомбу. За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження. При цьому він не уточнив, як саме військові збили авіабомбу над Запоріжжям.