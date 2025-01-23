Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 7 цивільних
Протягом минулої доби, 22 січня, російські окупанти атакували декілька десятків населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів семеро мирних мешканців дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Станіслав, Томина Балка, Дар'ївка, Придніпровське, Микільське, Велетенське, Кізомис, Іванівка, Молодіжне, Новотягинка, Токарівка, Благовіщенське, Приозерне, Інженерне, Садове, Гончарне, Широка Балка, Білозерка, Незламне, Комишани, Миколаївка, Берислав, Заможне, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Зміївка, Осокорівка, Милове, Качкарівка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Тягинка, Саблуківка, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка та Козацьке.
"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Загарбники били по критичній інфраструктурі, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили пожежно-рятувальний підрозділ, стільникову вежу та приватний автомобіль.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Благовіщенське та Білозерку на Херсонщині. Постраждали двоє чоловіків.