На Черкащині уламки російських безпілотників пошкодили будинки

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У ніч на 11 січня російські військові атакували безпілотниками Черкаську область. Сили ППО знищили 9 БпЛА

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Повсюди минулось без потерпілих. В одному випадку уламками пошкоджено скління вікон у чотирьох будинках. Обстеження території триває", – йдеться у повідомленні.

Також у двох громадах зафіксовано пошкодження вікон у п'яти житлових будинків і кількох будівель, що не експлуатуються.

Фахівці вилучили уламки всіх повітряних цілей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині запроваджують нову систему оповіщення про тривогу. Попередньо всі алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.