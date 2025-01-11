На Черкащині уламки російських безпілотників пошкодили будинки
У ніч на 11 січня російські військові атакували безпілотниками Черкаську область. Сили ППО знищили 9 БпЛА
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
"Повсюди минулось без потерпілих. В одному випадку уламками пошкоджено скління вікон у чотирьох будинках. Обстеження території триває", – йдеться у повідомленні.
Також у двох громадах зафіксовано пошкодження вікон у п'яти житлових будинків і кількох будівель, що не експлуатуються.
Фахівці вилучили уламки всіх повітряних цілей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині запроваджують нову систему оповіщення про тривогу. Попередньо всі алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.
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