14:05  18 декабря
В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело киевлянина
16:42  18 декабря
Во Львовской области зафиксировали вспышку гепатита А
18:47  18 декабря
ДТП на Житомирщине: легковушку разнесло вдребезги, есть погибший
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2024, 21:54

Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на авто в Херсоне: погиб мужчина, есть раненый

18 декабря 2024, 21:54
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В среду, 18 декабря, около 17:00 россияне атаковали беспилотником Корабельный район Херсона

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. К сожалению, один из пассажиров от полученных травм погиб на месте.

Кроме того, 46-летний мужчина доставили в больницу с минно-взрывной травмой, обломочными ранениями лица, рук, ног и туловища. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, 18 декабря россияне ударили FPV-дроном по админзданию в Сумской области. Возник пожар.

война обстрелы Херсон дрон погибший беспилотники
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
В Киевской области саперы обезвредили сбитый вражеский "шахед"
18 декабря 2024, 21:25
Как друг экс-главы ОВА превращает землю Закарпатья в золотую жилу, – расследование Bihus.info
18 декабря 2024, 20:51
Оккупанты за день почти 30 раз обстреляли Никопольщину: последствия
18 декабря 2024, 20:17
В Киеве посреди улицы застрелили мужчину
18 декабря 2024, 19:45
До непризнанного Приднестровья за 6000 долларов: в Одесской области задержали организатора трансфера
18 декабря 2024, 19:21
ДТП на Житомирщине: легковушку разнесло вдребезги, есть погибший
18 декабря 2024, 18:47
На Полтавщине женщина сильно избила 11-летнего ребенка
18 декабря 2024, 18:22
На Житомирщине разоблачили подрядчика на хищении 1,6 млн грн во время восстановления лицея
18 декабря 2024, 17:50
Пожар в Ровенской области: женщина отравилась угарным газом
18 декабря 2024, 17:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »