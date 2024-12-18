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Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. К сожалению, один из пассажиров от полученных травм погиб на месте.

Кроме того, 46-летний мужчина доставили в больницу с минно-взрывной травмой, обломочными ранениями лица, рук, ног и туловища. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, 18 декабря россияне ударили FPV-дроном по админзданию в Сумской области. Возник пожар.