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Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Около 10.30 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли центральную часть Херсона. В результате получила телесные повреждения 44-летняя женщина, которая в этот момент была на улице", – говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали с взрывной травмой и осколочным ранением.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб и восемь получили ранения.