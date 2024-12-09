Россияне обстреляли центр Херсона: ранена женщина
В понедельник, 9 декабря, российские оккупанты ударили по центральной части Херсона
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
"Около 10.30 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли центральную часть Херсона. В результате получила телесные повреждения 44-летняя женщина, которая в этот момент была на улице", – говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали с взрывной травмой и осколочным ранением.
Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб и восемь получили ранения.
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
Ущерб на 11 млн грн: на Сумщине будут судить чиновников лесхоза
09 декабря 2024, 12:56В Николаеве во время ремонтных работ травмировался работник аварийной бригады
09 декабря 2024, 12:42Двух подростков в Ровенской области, которые вылезли на железнодорожный вагон, ударило током
09 декабря 2024, 12:34Сколько "стоит" судья Печерского суда?
09 декабря 2024, 12:25В Харькове задержали корректировщика, который хотел навести российские удары по военным объектам
09 декабря 2024, 12:10В Сумской области пограничники приземлили вражеский беспилотник
09 декабря 2024, 11:57На Хмельнитчине водитель легковушки насмерть сбил супругов
09 декабря 2024, 11:41Ракетный удар по Днепропетровщине 30 ноября: количество погибших выросло
09 декабря 2024, 11:26Сирия: путинское "супер-оружие" "Орешник" подходит только для дешевого пиара
09 декабря 2024, 11:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев