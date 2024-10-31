ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що через обстріл травми дістали 52 та 59-річний чоловіки.

"У них легкі поранення – вибухові травми та контузії. Потерпілим надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня росіяни атакували з дрона селище Антонівка у передмісті Херсона. Постраждала 77-річна жінка.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів населених пунктів регіону протягом доби загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.