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В результате утренней атаки на Херсон 31 октября пострадали двое местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что из-за обстрела травмы получили 52 и 59-летний мужчины.

"У них легкие ранения - взрывные травмы и контузии. Пострадавшим оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 31 октября россияне атаковали с дрона поселок Антоновка в пригороде Херсона. Пострадала 77-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов населенных пунктов региона в течение суток погиб один человек, еще шестеро получили ранения.