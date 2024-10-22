У Херсоні росіяни атакували дроном транспорт комунальників
Сьогодні в Херсоні російські війська вдарили дроном по техніці комунального підприємства. Пошкоджений автомобіль
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
"Рашисти з дрона атакували техніку одного з комунальних підприємств. Люди, на щастя, не травмувались", – йдеться в повідомленні.
Роман Мрочко показав світлини пошкодженого комунального автомобіля.
Нагадаємо, вранці окупаційні війська РФ вдарили БпЛА по зупинці громадського транспорту в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 54-річна місцева мешканка.
Також повідомлялося, що впродовж минулої доби російські війська атакували 24 населених пункти Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали девʼятеро цивільних.