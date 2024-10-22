фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 жовтня російська армія атакувала Україну 60 ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 42 ворожі дрони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протягом ночі в повітряному просторі України було виявлено 60 ворожих БпЛА противника (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.) Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 10 російських безпілотників були локаційно втрачені. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію.

Також станом на 9:00 зафіксований один ворожий БпЛА в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Нагадаємо, за минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила понад 140 російських БпЛА.