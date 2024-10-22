Через російські обстріли поранені 9 жителів Херсонщини
Вчора, 21 жовтня, російські війська били по 24 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали девʼятеро цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Інженерне, Дніпровське, Інгулець, Чорнобаївка, Понятівка, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Качкарівка, Республіканець, Новокаїри, Новоберислав, Томарине, Шляхове та Золота Балка.
"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Російські загарбники поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі, житлові квартали, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили гаражі, господарчу споруду, газопровід, водопровід, приватні автомобілі, автобус, карету "швидкої” та сільськогосподарську техніку.
Олександр Прокудін додав, що під час дронової атаки ППО знищила над Херсонщиною один ударний дрон "Shahed-131/136".
Нагадаємо, 21 жовтня російські військові атакували з БпЛА селище Нововоронцовка на Херсонщині. Окупанти поцілили по цивільному авто, постраждали двоє чоловіків.