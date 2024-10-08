Обстріл Антонівки на Херсонщині: відомо про 5 поранених та одну загиблу
Російські війська 8 жовтня вдарили по Антонівці. Наразі відомо про шістьох постраждалих місцевих жителів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
На жаль, одна людина загинула. Наразі на місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблої.
До лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. У потерпілих – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони – під наглядом лікарів.
Також медики "швидкої” на місці надали допомогу 46-річній місцеві жительці.
Нагадаємо, 8 жовтня російська армія вкрила вогнем магазин в Антонівці Херсонського району.
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