ППО вночі збила всі 4 керовані ракети, які росіяни запустили по Україні

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

"У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69", – йдеться у дописі.

Військові уточнили, що всі чотири ракети були знищені силами протиповітряної оборони у Кіровоградській та Херсонській областях.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 5 ракет та 27 ударних дронів.