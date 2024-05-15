Удар трьома авіабомбами по Херсону: відео з наслідками

фото: Олександр Прокудін

В середу, 15 травня, три російські авіабомби вдарили по житловому кварталу Херсона

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оприлюднив відео за наслідками ворожої атаки, інформує RegioNews.

"Характерно для терористів – атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру”, – зазначив посадовець.

Внаслідок авіаудару пошкоджені 8 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощені автівки й господарчу споруду.

Наразі відомо про 18 поранених. Наймолодшому травмованому – 15, а найстаршій – 98 років.

"Про кожного і кожну нині турбуються наші медики. Троє містян отримали важкі травми, за їх життя продовжують боротися лікарі”, – додав Прокудін.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона близько 14:30. Раніше повідомлялося про 17 постраждалих.