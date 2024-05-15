Авіаудар по Херсону: кількість постраждалих знову зросла

фото: ОГП

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

"Станом на 17:00 кількість поранених внаслідок авіаудару по Херсону зросла до 17 людей, 15 з них госпіталізовані”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона близько 14:30. Ворожим вогнем пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. Раніше повідомлялося про 11 постраждалих.