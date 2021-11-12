На Херсонщині через КПВВ "Каланчак" намагались провезти вибухівку у банці з варенням

Фото: Херсонський прикордонний загін

Прикордонники Херсонського загону спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим на КПВВ "Каланчак" попередили спробу незаконного переміщення вибухових речовин з території тимчасово окупованого Криму

Про це повідомляє прес-служба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби, передає RegioNews.

За даними прикордонників, 10 листопада до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Каланчак" з окупованого півострова прибув автомобіль "RENAULT TRAFIC" під керуванням громадянина України та трьома громадянами України, які слідували в якості пасажирів.

"Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим та інспектором митниці серед речей виявили банку варення, в якій знаходилась тротилова шашка вагою 400 грамів. Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили два ножа, схожих на холодну зброю", - наголосили у ДПСУ.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" військовослужбовці повідомили представників Національної поліції. Слідчі дії тривають.