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12 листопада 2021, 20:05

На Херсонщині через КПВВ "Каланчак" намагались провезти вибухівку у банці з варенням

12 листопада 2021, 20:05
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Фото: Херсонський прикордонний загін
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Прикордонники Херсонського загону спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим на КПВВ "Каланчак" попередили спробу незаконного переміщення вибухових речовин з території тимчасово окупованого Криму

Про це повідомляє прес-служба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби, передає RegioNews.

За даними прикордонників, 10 листопада до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Каланчак" з окупованого півострова прибув автомобіль "RENAULT TRAFIC" під керуванням громадянина України та трьома громадянами України, які слідували в якості пасажирів.

"Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим та інспектором митниці серед речей виявили банку варення, в якій знаходилась тротилова шашка вагою 400 грамів. Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили два ножа, схожих на холодну зброю", - наголосили у ДПСУ.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" військовослужбовці повідомили представників Національної поліції. Слідчі дії тривають.

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