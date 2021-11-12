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12 ноября 2021, 20:05

На Херсонщине через КПВВ "Каланчак" пытались провезти взрывчатку в банке с вареньем

12 ноября 2021, 20:05
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Фото: Херсонский пограничный отряд
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Пограничники Херсонского отряда совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым на КПВВ "Каланчак" пресекли попытку незаконного перемещения взрывчатых веществ с территории временно оккупированного Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы, передает RegioNews.

По данным пограничников, 10 ноября на контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" с оккупированного полуострова прибыл автомобиль "RENAULT TRAFIC" под управлением гражданина Украины и тремя гражданами Украины, которые следовали в качестве пассажиров.

"Во время осмотра транспортного средства пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни среди вещей обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили два ножа, похожих на холодное оружие", - отметили в ГПСУ.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.

оружие пограничники Боеприпасы Херсонская область

 
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