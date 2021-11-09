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09 листопада 2021, 16:48 6

ЦВК оголосила про перемогу на проміжних виборах нардепів двох висуванців партії "Слуга народу"

09 листопада 2021, 16:48 6
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з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія оголосила про перемогу на проміжних виборах народного депутата в окрузі №184(Херсонська область) висуванця партії "Слуга народу" Сергія Козиря та в окрузі №197(Черкаська область) мера Золотоноші Віталія Войцехівсьького, що також балотувався від пропрезидентської партії

Як передає RegioNews відповідні протоколи було підписано на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчкому.

Згідно з даними протоколів, колишнього очільника Херсонської ОДА Сергія Козиря підтримали 62,1% виборців. Віталій Войцехівський переміг з результатом 46,1%.

На цьому ж засіданні комісія визнала обраним народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кострійчука. Після реєстрації він замінить у парламенті Ірину Верещук, яку нещодавно було призначено віце-прем’єркою.

Нагадаємо, що проміжні вибори народних депутатів на Черкащині та Херсонщині були призначені у зв'язку з тим, що обраний нардеп Ігор Колихаєв переміг на виборах мера Херсона і перейшов працювати до органів місцевого самоврядування, а "черкаського" депутата Олександра Скічка було призначено очільником Черкаської обласної державної адміністрації.

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