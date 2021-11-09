ЦИК объявила о победе на промежуточных выборах нардепов двух выдвиженцев партии "Слуга народа"

из открытых источников

Центральная избирательная комиссия объявила о победе на промежуточных выборах народного депутата в округе №184(Херсонская область) выдвиженца партии "Слуга народа" Сергея Козыря и в округе №197(Черкасская область) мэра Золотоноши Виталия Войцехівсьького, что также баллотировался от пропрезидентской партии

Как передает RegioNews соответствующие протоколы были подписаны на сегодняшнем заседании Центризбиркома.

Согласно данным протоколов, бывшего главу Херсонской ОГА Сергея Козыря поддержали 62,1% избирателей. Виталий Войцеховский победил с результатом 46,1%.

На этом же заседании комиссия признала избранным народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кострійчука. После регистрации он заменит в парламенте Ирину Верещук, которая недавно была назначена вице-премьером.

Напомним, что промежуточные выборы народных депутатов в Черкасской и Херсонской области были назначены в связи с тем, что избранный нардеп Игорь Колихаєв победил на выборах мэра Херсона и перешел работать в органы местного самоуправления, а "черкасского" депутата Александра Скичко был назначен главой Черкасской областной государственной администрации.