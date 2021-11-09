08:59  09 ноября
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки
13:07  09 ноября
Совет ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран
17:20  09 ноября
На Донбассе зафиксировали два нарушения, потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2021, 16:48 6

ЦИК объявила о победе на промежуточных выборах нардепов двух выдвиженцев партии "Слуга народа"

09 ноября 2021, 16:48 6
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия объявила о победе на промежуточных выборах народного депутата в округе №184(Херсонская область) выдвиженца партии "Слуга народа" Сергея Козыря и в округе №197(Черкасская область) мэра Золотоноши Виталия Войцехівсьького, что также баллотировался от пропрезидентской партии

Как передает RegioNews соответствующие протоколы были подписаны на сегодняшнем заседании Центризбиркома.

Согласно данным протоколов, бывшего главу Херсонской ОГА Сергея Козыря поддержали 62,1% избирателей. Виталий Войцеховский победил с результатом 46,1%.

На этом же заседании комиссия признала избранным народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кострійчука. После регистрации он заменит в парламенте Ирину Верещук, которая недавно была назначена вице-премьером.

Напомним, что промежуточные выборы народных депутатов в Черкасской и Херсонской области были назначены в связи с тем, что избранный нардеп Игорь Колихаєв победил на выборах мэра Херсона и перешел работать в органы местного самоуправления, а "черкасского" депутата Александра Скичко был назначен главой Черкасской областной государственной администрации.

выборы Черкассы Херсон депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua