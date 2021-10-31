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31 жовтня 2021, 10:09 82

"День тиші" в Україні минув без серйозних правопорушень - МВС

31 жовтня 2021, 10:09 82
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "День тиші" пройшов без суттєвих порушень. Всього до поліції надійшло 16 повідомлень про події, пов'язанні з виборчим процесом

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС.

Всього до поліції надійшло 16 повідомлень про події, пов'язанні з виборчим процесом. Половина з них стосувалися дій щодо можливої фальсифікації, підроблення, викрадення чи пошкодження виборчої документації", - йдеться у повідомленні.

Так, до поліції Харківщини надійшло 9 таких повідомлень. По три повідомлення зареєстровані у Львівській та Херсонській областях, ще одне - у поліції Донеччини. Вісім повідомлень стосувалися дій щодо можливої фальсифікації, підроблення, викрадення чи пошкодження виборчої документації. Ще три повідомлення стосувалися незаконної агітації.

Зазначається, що з початку виборчої кампанії до органів Нацполіції надійшло 200 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, сьогодні, відповідно до постанов Центральної виборчої комісії України, відбудуться вибори у двох областях та м. Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях пройдуть проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та 197, а жителі Харкова обиратимуть міського голову.

Крім того, відповідно до постанов ЦВК на території 21 регіону держави відбудуться проміжні та повторні вибори депутатів місцевих рад, позачергові вибори сільських, селищних міських голів.

поліція вибори порушення агітація Кандидат

 
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