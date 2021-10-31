"День тиші" в Україні минув без серйозних правопорушень - МВС

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У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "День тиші" пройшов без суттєвих порушень. Всього до поліції надійшло 16 повідомлень про події, пов'язанні з виборчим процесом

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС.

Всього до поліції надійшло 16 повідомлень про події, пов'язанні з виборчим процесом. Половина з них стосувалися дій щодо можливої фальсифікації, підроблення, викрадення чи пошкодження виборчої документації", - йдеться у повідомленні.

Так, до поліції Харківщини надійшло 9 таких повідомлень. По три повідомлення зареєстровані у Львівській та Херсонській областях, ще одне - у поліції Донеччини. Вісім повідомлень стосувалися дій щодо можливої фальсифікації, підроблення, викрадення чи пошкодження виборчої документації. Ще три повідомлення стосувалися незаконної агітації.

Зазначається, що з початку виборчої кампанії до органів Нацполіції надійшло 200 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, сьогодні, відповідно до постанов Центральної виборчої комісії України, відбудуться вибори у двох областях та м. Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях пройдуть проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та 197, а жителі Харкова обиратимуть міського голову.

Крім того, відповідно до постанов ЦВК на території 21 регіону держави відбудуться проміжні та повторні вибори депутатів місцевих рад, позачергові вибори сільських, селищних міських голів.