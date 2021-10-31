"День тишины" в Украине прошел без серьезных правонарушений - МВД

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В Министерстве внутренних дел заявили, что "День тишины" прошел без существенных нарушений. Всего в полицию поступило 16 сообщений о происшествиях, связанных с избирательным процессом

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Всего в полицию поступило 16 сообщений о происшествиях, связанных с избирательным процессом. Половина из них касались действий относительно возможной фальсификации, подделки, похищения или повреждения избирательной документации", - говорится в сообщении.

Так, в полицию Харьковщины поступило 9 таких сообщений. По три сообщения зарегистрированы во Львовской и Херсонской областях, еще одно - в полиции Донетчины. Восемь сообщений касались действий относительно возможной фальсификации, подделки, похищения или повреждения избирательной документации. Еще три сообщения касались незаконной агитации.

Отмечается, что с начала избирательной кампании в органы Нацполиции поступило 200 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Напомним, сегодня, согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии Украины, состоятся выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях пройдут промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова будут выбирать городского голову.

Кроме того, в соответствии с постановлениями ЦИК на территории 21 региона государства состоятся промежуточные и повторные выборы депутатов местных советов, внеочередные выборы сельских, поселковых городских голов.