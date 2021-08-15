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15 серпня 2021, 16:16 56

На Херсонщині вбили поліцейского, який прибув на виклик

15 серпня 2021, 16:16 56
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У Херсонській області сьогодні вранці вбили поліцейського, який прибув на виклик. Медпрацівник, який приїхав разом з правоохоронцем, також отримав поранення.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області

Зазначається, що вранці мешканка села Веселого заявила в поліцію, що у її сина стався розлад психічної хвороби. На місце виїхали підрозділ швидкого реагування та медики.

"Коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я хворий чоловік, виламавши двері, із ножем в руках вибіг назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції. Нажаль, поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер. Життю медпрацівника загрози немає", - розповіли в поліції

Нападника затримали інші правоохоронці. Поліція кваліфікувала інцидент за ст. 348 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років за ґратами або взагалі довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що у липні зниклого в Одесі поліцейського знайшли повішеним у парку

поліція поранення

 
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