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15 августа 2021, 16:16 116

На Херсонщине убили полицейского, прибывшего на вызов

15 августа 2021, 16:16 116
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В Херсонской области сегодня утром убили полицейского, прибывшего на вызов. Медработник, приехавший вместе с правоохранителем, также получил ранения.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полици области

Отмечается, что утром жительница села Веселого заявила в полицию, что у ее сына произошло расстройство психической болезни. На место выехали подразделение быстрого реагирования и медики.

"Когда полицейский и медработник зашли во двор больной человек, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции. К сожалению, полицейский от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Жизни медработника угрозы нет ", - рассказали в полиции.

Напавшего задержали другие правоохранители. Полиция квалифицировала инцидент по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от девяти до пятнадцати лет за решеткой или вообще пожизненное заключение.

Напомним, что в июле полицейского нашли повешенным в парке

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