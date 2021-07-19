На Херсонщині під час патрулювання загинув молодий поліцейський

Фото: Нацполіція

У Херсонській області, на трасі Одеса - Мелітополь – Новоазовськ, вночі під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський Дмитро Сапога

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Facebook Патрульної поліції України.

За попередніми даними, близько 2:00 інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.

Патрульний отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік стріляв по людях, але загинув сам.