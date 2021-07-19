На Херсонщині під час патрулювання загинув молодий поліцейський
У Херсонській області, на трасі Одеса - Мелітополь – Новоазовськ, вночі під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський Дмитро Сапога
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Facebook Патрульної поліції України.
За попередніми даними, близько 2:00 інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.
Патрульний отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік стріляв по людях, але загинув сам.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні