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19 липня 2021, 10:15 654

На Херсонщині під час патрулювання загинув молодий поліцейський

19 липня 2021, 10:15 654
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Фото: Нацполіція
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У Херсонській області, на трасі Одеса - Мелітополь – Новоазовськ, вночі під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський Дмитро Сапога

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Facebook Патрульної поліції України.

За попередніми даними, близько 2:00 інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.

Патрульний отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік стріляв по людях, але загинув сам.

смерть Херсон патруль патрульна поліція Україна

 
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