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19 июля 2021, 10:15 670

На Херсонщине во время патрулирования погиб молодой полицейский

19 июля 2021, 10:15 670
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Фото: Нацполиция
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В Херсонской области, на трассе Одесса - Мелитополь – Новоазовск, ночью во время патрулирования погиб 29-летний полицейский Дмитрий Сапога

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook Патрульной полиции Украины.

По предварительным данным, около 2:00 инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле машины.

Патрульный получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Напомним, недавно на Херсонщине мужчина стрелял по людям, но погиб сам.

смерть Херсон патруль патрульная полиция Украина

 
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