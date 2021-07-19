На Херсонщине во время патрулирования погиб молодой полицейский
В Херсонской области, на трассе Одесса - Мелитополь – Новоазовск, ночью во время патрулирования погиб 29-летний полицейский Дмитрий Сапога
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook Патрульной полиции Украины.
По предварительным данным, около 2:00 инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле машины.
Патрульный получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.
Напомним, недавно на Херсонщине мужчина стрелял по людям, но погиб сам.
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